Новости Эстонии
17.07.2021, 18:04

Эстония не будет отправлять в Беларусь нового посла

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Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Andres Putting
Эстония не намерена отправлять нового посла в Беларусь с верительной грамотой к Александру Лукашенко, заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

По ее словам, это было бы совершенно неуместно, потому что ни Эстония, ни Евросоюз не признают результаты президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года.

"Поэтому мы не считаем Лукашенко законным главой государства, - говорит Лийметс, поясняя, что вручение верительной грамоты в нынешних условиях будет истолковано, как изменение позиции Эстонии, что немыслимо в нынешних обстоятельствах.

Тем не менее, в соответствии с международной практикой, Эстония назначила нового посла в Беларусь, однако в настоящее время он не аккредитован. Эстония готова отправить посла в Беларусь, в случае, если обстоятельства изменятся.

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