17.07.2021, 18:04
Эстония не будет отправлять в Беларусь нового посла(15)
Andres Putting
Эстония не намерена отправлять нового посла в Беларусь с верительной грамотой к Александру Лукашенко, заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
По ее словам, это было бы совершенно неуместно, потому что ни Эстония, ни Евросоюз не признают результаты президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года.
"Поэтому мы не считаем Лукашенко законным главой государства, - говорит Лийметс, поясняя, что вручение верительной грамоты в нынешних условиях будет истолковано, как изменение позиции Эстонии, что немыслимо в нынешних обстоятельствах.
Тем не менее, в соответствии с международной практикой, Эстония назначила нового посла в Беларусь, однако в настоящее время он не аккредитован. Эстония готова отправить посла в Беларусь, в случае, если обстоятельства изменятся.
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