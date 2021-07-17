17.07.2021, 18:00
СЕГОДНЯ | Сможет ли "Локомотив" победить питерский "Зенит" в матче за Суперкубок?
Фото: Scanpix
Сегодня в 19:00 по таллиннскому времени на стадионе в Калининграде начнётся матч за Суперкубок России по футболу.
Матч за Суперкубок традиционно открывает сезон в российском футболе. Московский "Локомотив", как обладатель Кубка России, встретится с чемпионом России - питерским "Зенитом".
В прошлом году эти команды также встречались в матче за Суперкубок, тогда победа осталась за питерцами - 2:1.