СЕГОДНЯ | Сможет ли "Локомотив" победить питерский "Зенит" в матче за Суперкубок?

Матч за Суперкубок традиционно открывает сезон в российском футболе. Московский "Локомотив" , как обладатель Кубка России, встретится с чемпионом России - питерским "Зенитом".

В прошлом году эти команды также встречались в матче за Суперкубок, тогда победа осталась за питерцами - 2:1.