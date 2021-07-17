"Локомотив" разгромно проиграл "Зениту" в матче за Суперкубок

В прошлом году эти команды также встречались в матче за Суперкубок, тогда победа осталась за питерцами - 2:1.

И в этот раз "Зенит" выиграл, без шансов для "железнодорожников". Счет на 27-й минуте открыл Далер Кузяев. Если в первом тайме была какая-то видимость борьбы и интрига, то во втором чемпион России взял свое - На 57-й минуте Азмун удвоил преимущество, а на 83-й Ерохин добил москвичей. Победа "Зенита" - 3:0.