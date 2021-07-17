17.07.2021, 17:05
Глава МОК не против участия трансгендеров в Олимпиаде(23)
Фото: Scanpix
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал участие транс-женщины, новозеландки Лорел Хаббард на Олимпийских играх в Токио. МОК одобрил участие такие спортсменов в Олимпиадах еще в 2015 году.
43-летняя транс-женщина Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры в Токио. Хаббард выполнила условия допуска, разработанные Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией тяжелой атлетики, в том числе критерии для транс-людей.
”Квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, и вы не можете их поменять по ходу соревнований. МОК изучает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека”, — передает слова Баха gazeta.ru