Глава МОК не против участия трансгендеров в Олимпиаде

43-летняя транс-женщина Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры в Токио. Хаббард выполнила условия допуска, разработанные Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией тяжелой атлетики, в том числе критерии для транс-людей.

”Квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, и вы не можете их поменять по ходу соревнований. МОК изучает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека”, — передает слова Баха gazeta.ru

