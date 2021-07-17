У 8-летнего Артема диагностирована злокачественная опухоль мозга. Он нуждается в помощи

Врачам пришлось признать, что активных способов лечения, к сожалению, больше нет, но можно попробовать процедуры, которые притормозят болезнь.

Год назад ездил Артем с вашей, дорогие наши жертвователи, помощью в клинику Санкт-Петербурга, где получил одну из таких процедур — Cyber Knife. Основной смысл лучевой терапии киберножом состоит в направлении лучевой дозы на клетки опухоли таким образом, что окружающие их здоровые ткани остаются незатронутыми. Этот метод используется прежде всего в лечении именно таких опухолей, куда тяжело добраться хирургическим путем, например, головной и спинной мозг и в случае опухолей в подвижных суставах.

Хотя лечение и не является оздоровительным, приносит оно все же позитивные результаты Артему и сделанное в прошлом декабре обследование показало, что новых метастаз или очагов не возникло, что в случае состояния Артема уже очень хороший результат. Сама же опухоль сейчас немного увеличилась и на обследовании выяснилось, что нужно сделать новую процедуру киберножом.

Этот метод полностью научно доказанный, но вероятность достижения лечебной цели меньше 50%, поэтому по решению врачебного консилиума эта процедура не является медицинским показанием для этого пациента, ввиду чего Эстонская больничная касса лечение Артема за рубежом не поддерживает.

”Делать нечего”, — говорится семье 8-летнего Артема, но это не мешает им ходить на обследования и искать решения, которые могли бы притормозить развитие болезни со злокачественным характером. Это правда, что сейчас нет ни одного метода, который излечил бы Артема, но жизнепродлевающий эффект у процедуры Cyber Knife есть, и это все, что остается сейчас у семьи Артема при таком плохом прогнозе. Каждый новый день, который Артем проводит в кругу семьи, бесценен, и лечебная поездка принесет душевный покой, что по крайней мере сделано все, что только возможно…