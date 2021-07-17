Выбравший Литву вместо Германии и Нидерландов курд: мигрантам говорят подождать здесь четыре дня

Р. Рашид согласился поделиться своими впечатлениями от работы переводчиком и жизни в Вильнюсе.

"Я живу здесь почти пять лет — с августа 2016 года. В моей стране были культурные и региональные проблемы. Я мог жить в Ираке, но это было проблематично, и моя семья сказала, что если можно, поезжай в Европу — там жизнь будет лучше", — сказал Р. Рашид в начале разговора.

В Ираке он работал учителем арабского языка, но по мере ухудшения геополитической ситуации ему пришлось искать дорогу в Европу. Проведя три месяца в России, куда он приехал по визе, позже для него была организована поездка к литовской границе. Здесь Р. Рашид подал прошение о получении убежища.

Шутит, говоря, что искал информацию о Литве в Google, потому что узнал о стране только после того, как получил предложение приехать сюда.

"Я получил вид на жительство, три месяца прожил в Рукле в связи с интеграцией, потом работал в Каунасе. Это было очень сложно, потому что я не говорил по-литовски, только по-английски", — сказал курд, живущий в Вильнюсе.

Р. Рашид не скрывает, что оценил возможности жить в других странах Европы — его братья живут в Германии и Нидерландах. Однако Р. Рашид выбрал Литву.

"Я видел, что в Голландии или Германии будет больше денег в месяц, но и больше денег нужно на жизнь — там это дорого. Вернулся в Вильнюс, несколько лет проработала шеф-поваром в нескольких кафе и ресторанах. После этого я решил открыть собственные рестораны, и теперь у меня есть два бистро в Вильнюсе — одно на улице Шевченкос, а другое на Саулетекисе", — рассказывает он.

Выучил литовский язык и работает переводчиком: многие мигранты лгут

Выучив литовский язык, Р. Рашид устроился переводчиком — когда Литва столкнулась с кризисом нелегальной миграции, Р. Рашид не остался без работы.

По его словам, курды в настоящее время приезжают из Ирана, Сирии, Турции, но в основном из Ирака.