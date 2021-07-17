17.07.2021, 15:07
ФОТО | Еще одна авария с участием байка и легковушки. 37-летнего мотоциклиста доставили в больницу(7)
Сегодня в 13:34 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Сааремаа в селе Рейна произошло столкновение легкового автомобиля Honda и мотоцикла Honda. 37-летний мотоциклист был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
Точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования.
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