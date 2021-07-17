ЧП и криминал
17.07.2021, 15:07

ФОТО | Еще одна авария с участием байка и легковушки. 37-летнего мотоциклиста доставили в больницу

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Сегодня в 13:34 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Сааремаа в селе Рейна произошло столкновение легкового автомобиля Honda и мотоцикла Honda. 37-летний мотоциклист был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования.

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