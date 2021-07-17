ФОТО | На Центральном рынке выстроилась очередь на вакцинацию без предварительной регистрации

На выбор предлагаются однокомпонентная вакцина Janssen и двухкомпонентная вакцина Pfizer. В случае вакцины Pfizer время и место получения второй прививки будет обговариваться на месте.

По словам фотокорреспондента Delfi, люди Центральном рынке чаще всего выбирают вакцину Janssen.

Пункт вакцинации на Центральном рынке открыт с 10–15 часов, на этом же месте вакцинация состоится и 22–24 июля, также с 10:00 до 15:00.

”Astri Grupp, будучи администратором нескольких рынков и торговых центров, осознает свою ответственность и свои возможности способствовать ускорению вакцинации, которая поможет сдержать третью волну коронавируса. Мы рады быть партнером Министерства социальных дел и Департамента здоровья, предлагающим необходимые для вакцинации площади. Ежедневно наши рынки и центры посещают десятки тысяч людей — появление пунктов вакцинации, не требующих предварительной регистрации, на траектории повседневного передвижения людей — это хорошая возможность сделать вакцинацию более удобной”, — сказал представитель Astri Grupp Тармо Клейман.

Вакцинацию проводят поставщики медицинских услуг.

В Таллинне вакцинацию проводит Qvalitas, в нарвском Fama Keskus — Silmarõõm OÜ. С организацией дорожного движения будет помогать Ramudden OÜ.