17.07.2021, 14:21
ФИФА хочет кардинально поменять правила футбола(6)
Фото: Scanpix
Как сообщает Sport24, кардинальные изменения зреют в недрах главной футбольной организации — началось тестирование потенциально новых правил, которые кардинально могут поменять знакомую нам игру.
Нововведения опробуют на турнире Future of Football Cup, соревнованиях для футболистов младше 19 лет, в которых принимают участие ПСВ, АЗ, ”РБ Лейпциг” и ”Брюгге”.
Правила, которые тестируются:
- разделение игрового времени на два тайма с 30 минутами чистого игрового времени в каждом;
- возможность проводить неограниченное количество замен;
- введение мяча из аута ногой;
- введение временного удаления за полученную желтую карточку — получивший предупреждение игрок покидает поле на пять минут.
О результатах тестирования будет сообщено во время конгресса ФИФА, который состоится ориентировочно во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.