В Харьюмаа в результате аварии погиб 47-летний мотоциклист

47-летний мотоциклист в результате столкновения упал. Очевидцы аварии пытались оживить мужчину. К сожалению, полученные травмы были настолько серьезными, что он скончался на месте.

”По предварительным данным, мотоциклист ехал со стороны Кейла-Йоа, автомобиль Hyundai со стороны Таллинна и поворачивал налево”, — сказала руководитель Ляэне-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Катре Улп.

73-летнюю женщину, которая находилась за рулем Hyundai, доставили ​​в больницу на медицинское обследование, 72-летний пассажир не пострадал.

”В ходе дальнейшего расследования выяснятся точные обстоятельства аварии. Мы также устанавливаем, какие были скорости автомобиля и мотоцикла на этом участке дороги. Установлено, что и мотоциклист, и водитель имели водительские права", — говорит Улп, отмечая, что находившаяся за рулем машины женщина была трезва.

На мотоциклисте было специальное снаряжение, находившиеся в машине использовали соответствующие устройства безопасности, а дорожные условия на месте аварии были хорошими.

Дополняется.