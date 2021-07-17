17.07.2021, 12:13
В России третий день подряд выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса(25)
Foto: Roman Starapopov
В России за последние сутки выявили 25 116 новых случаев коронавируса, умерли 787 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
В России третий день подряд прирост заражений COVID-19 превышает 25 тысяч случаев. Днем ранее сообщалось о 25 704 новых случаев, напоминает "Дождь".
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (4561), Подмосковье (2541), Санкт-Петербурге (1957) и Нижегородской области (535). За сутки всего выздоровели 21 437 человек, заразившихся коронавирусом.
С начала пандемии в России зафиксировано 5,9 миллиона случаев коронавируса и 147 655 погибших.