17.07.2021, 11:39
Дочь эстонского музыканта Тыну Трубецки найдена(7)
Foto: Tõnu Trubetsky
Сегодня утром эстонский музыкант Тыну Трубецки (также известный как Тони Блэкплейт) из панк-рок-группы Vennaskond сообщил в соцсети, что пропала его дочь Регинлейф.
"Кто-нибудь знает что-нибудь о ней?" — спрашивал Трубецки, добавив, что его дочь часто бывает в баре Levist Väljas.
В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что их проинформировали об исчезновении Регинлейф. ”Сегодня утром полицию оповестили, что телефон 31-летней Регинлейф выключен, а ее местонахождение неизвестно. В последний раз общались с ней позавчера”, — сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс.
Позже Трубецки сообщил в соцсети, что его дочь найдена.
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