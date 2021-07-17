Дочь эстонского музыканта Тыну Трубецки найдена

"Кто-нибудь знает что-нибудь о ней?" — спрашивал Трубецки, добавив, что его дочь часто бывает в баре Levist Väljas.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что их проинформировали об исчезновении Регинлейф. ”Сегодня утром полицию оповестили, что телефон 31-летней Регинлейф выключен, а ее местонахождение неизвестно. В последний раз общались с ней позавчера”, — сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс.

Позже Трубецки сообщил в соцсети, что его дочь найдена.

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