Охота на "КовиВак". Почему в России возник ажиотажный спрос на эту вакцину?

"У этой вакцины "стандартное" изготовление, если так можно выразиться, в отличие от остальных. — объяснил собеседник Би-би-си. — "Спутник", так скажем, относится к вакцинам военного времени, как говорят эпидемиологи, и в себе не содержит полноценный вирус. Так что из-за этого выбор у меня все-таки был в пользу "КовиВака".

Михаил Б. из Чебоксар объяснил Би-би-си свой выбор в пользу "КовиВак" тем, что он читал о технологиях производства доступных вакцин.

Поиски препарата оказались непростыми: Николай безуспешно обзвонил пять поликлиник, где, по его данным, прививали "КовиВаком". Но потом увидел в " Твиттере " пост знакомой о наличии в одном из пунктов искомой вакцины. Там москвич и привился.

"У любого русского человека на подкорке есть желание найти что-то особенное, углубиться и найти то, что недоступно всем. Судя по очередям за "КовиВаком", она очень востребована, — рассуждает Николай о популярности "КовиВака". — В подсознании у нас, у меня лично, есть ощущение, что "КовиВак" более передовой чем " Спутник ". Ну и желание немножко постоять в очереди, чтобы получить самое лучшее, а не то, что у всех — это тоже наш значок менталитета".

Николай уверяет, что примерно представляет разницу между существующими вакцинами, но профессионально оценить разницу между ними не может. Поэтому и положился на мнение семейного доктора.

По словам москвича Николая М., ему и его близким делать "КовиВак" посоветовал доктор. "Лечащий врач сказал мне обратить внимание на прививку центра Чумакова. Я не стал расспрашивать, вдаваться в детали. Если врач говорит — наверное, он знает это лучше меня", — объяснил он Би-би-си.

Спрос на "КовиВак" такой, что вакцина постоянно заканчивается в пунктах вакцинации, не успев появиться. В прошлую пятницу департамент здравоохранения отчитался о получении 12 тысяч доз "КовиВака", но желающих сделать прививку, по словам чиновников, оказалось больше, и возникли очереди.

"КовиВак" — одна из самых загадочных российских вакцин. Ее разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобилогических препаратов им М.П. Чумакова. Она никогда не была в широком доступе и по ней нет научных исследований.

"У нас на работе некоторые поставили "КовиВак", потому что в их поликлинике закончился "Спутник". А как известно, сейчас у многих на работе "добровольно-принудительный" порядок в этом вопросе, — рассказывает Елена В. (имя изменено), сотрудница автолизинговой компании " Европлан ". — Нужно было хоть что-то поставить, чтобы принести сертификаты, дабы не быть отстраненным от работы". Она прививку пока не делала, так как недавно переболела.

Другой врач разрешил ей делать "Спутник", но после слов о рекомендации гастроэнтеролога для нее в пункте вакцинации нашли "КовиВак", хотя другим при ней отказывали в этой вакцине, рассказывает Валерия.

Волгоградка Валерия М. (имя изменено) в беседе с Би-би-си рассказала, что врач-гастроэнтеролог посоветовал ей привиться "КовиВаком", так как у нее есть хронические заболевания, в том числе синдром Жильбера, бронхиальная астма и аллергия, и она пьет гормональные препараты. Все заболевания у нее в ремиссии. "Она [врач] сказала, что будет меньше побочки, он легче перенесется", — говорит Валерия.

За "КовиВак" высказалась и мама девушки, врач-кардиолог. Найти нужный препарат получилось по знакомству: "Специально договаривалась с тетей-врачом, чтобы в больнице, в которой она работает, оставили мне "КовиВак". Родители раньше меня привились тоже "КовиВаком", и им тоже сложно было его найти".

По похожим причинам "КовиВак" выбрала Мария, жительница Екатеринбурге (имя изменено). "Эта вакцина, в отличие от "Спутника", создана проверенным способом, то есть, убийством вируса и введением его", — объяснила она Би-би-си. По мнению Марии, из-за этого эффективность вакцины Центра Чумакова выше, чем у разработки Центра Гамалеи.

Под вакциной "военного времени" Михаил, вероятно, имеет в виду то, что векторную вакцину от аденовирусной инфекции массово использовали в вооруженных силах США с 1971 года по настоящее время. Вакцины на основе аденовируса человека были введены более чем 10 миллионам американских военнослужащих. В 2011 году ее одобрили официально и используют по сей день, на эту тему есть научные исследования.

Узнав от знакомого, что препарат появился в Чебоксарах, Михаил сразу записался на вакцинацию. Вскоре "КовиВак" из города пропал.

В "КовиВаке" используется штамм вируса "AYDAR-1" (назван в честь главы центра Чумакова Айдара Ишмухаметова). Как объяснял сам Ишмухаметов, исходный вирус для вакцины получили "от конкретного больного".

"КовиВак" зарегистрировали 20 февраля 2021 года — это третья разрешенная к использованию в России вакцина от коронавируса. "КовиВак" — двукратная вакцина, ее дозы идентичны и вводятся с разницей в 14 дней. Для "Спутника" и "ЭпиВакКороны" интервал повторной прививки составляет 21 день.

"Технология использования инактивированного, то есть "убитого" вируса, хорошо изучена, — говорит врач-терапевт медицинского центра "Атлас" Кирилл Белан. — Правда, сама по себе технология не является гарантом эффективности и безопасности вакцины. Нужно анализировать это на практике, в естественной среде".

"КовиВак" представляет собой инактивированный ("убитый") вирус. Эта технология используется более 100 лет. И по этому принципу сделаны, например, вакцины против полиомелита центра Чумакова, а также тифа, холеры, чумы и гриппа от других производителей.

Институт разработал вакцину от клещевого энцефалита, желтой лихорадки, и самую популярную в России антирабическую вакцину против бешенства (сейчас центр обеспечивает около 70% ее потребности в стране).

Вирусолог Михаил Чумаков, в честь которого назван центр, со своей женой Мариной Ворошиловой и академиком Анатолием Смородинцевым при сотрудничестве с США в 1956 году организовал первое в мире производство и клинические испытания "живой" полиомиелитной вакцины. Вакцина, производимая в институте Чумакова, экспортировалась в более чем 60 стран мира и помогла справиться со вспышками болезни во многих из них.

Предприятие является единственным российским производителем "живых" вакцин от полиомиелита и единственным российским поставщиком Всемирной организации здравоохранения и UNICEF (международная организация, действующая под эгидой ООН ).

Вакцина "КовиВак" разработана Центром имени Чумакова — известным научным центром с хорошей репутацией. Он появился в 1957 году на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова РАМН для разработки технологии вакцины против полиомиелита.

По словам Ишмухаметова, разрешение на третий этап клинических испытаний "КовиВака" получили лишь в середине июня этого года, когда вакцина уже была в обороте и ей прививались люди.

Ишмухаметов в интервью "Новой Газете" заверил, что несколько статей по вакцине уже "лежат в западных научных журналах". По его словам, приняты в публикацию в нескольких изданиях статьи по доклинических испытаниям вакцины. Но пока ни одна из них не опубликована.

Научных публикаций по "КовиВаку" пока не выходило — ни по безопасности, ни по эффективности. Это самая загадочная вакцина из четырех зарегистрированных. Делать о ней выводы мы можем опираясь только на заявления разработчиков.

По данным разработчиков, в первой фазе испытаний безопасности "КовиВака" приняли участие 200 человек. Побочных и нежелательных явлений ни у кого отмечено не было. Ни у одного из испытуемых якобы даже не поднялась температура.

Все стадии производства, включая выпускающий контроль качества, "КовиВак" проходит на территории центра Чумакова в поселении Московском в Новой Москве .

В Центре Чумакова используют особую процедуру оценки инактивированного вируса на отсутствие остаточной инфекционности. Только после многоэтапной проверки, уверяют разработчики, вирусный антиген поступает на следующий этап производства.

В вакцину добавлен усилитель иммунного ответа (адъювант) — гидроокись алюминия. Вирус в вакцине инактивируют химическим способом: в течение 48 часов он взаимодействует с химическим активом, и в итоге неспособен заразить человека, утверждают разработчики.

Результаты секвенирования вариантов вируса разработчики вакцины совместно с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко опубликовали в журнале международного Общества по инфекционным болезням.

" Наши сотрудники работали в [больнице] в "Коммунарке", просмотрели около 400 разных проб вируса, выделенного у разных больных. И вот одна из разновидностей оказалась крайне живучей и в то же время "приручаемой" — этот штамм хорошо размножался на определенной удобной среде, а теперь "наследники" этого вируса культивируются у нас, используются для производства вакцины", — говорил глава центра им. Чумакова.

Наличие одного конкретного вида антител — не показатель того, что вы защищены от заболевания, напоминает врач Тимур Пестерев. У ученых пока нет достаточных данных о том, сколько нужно антител для защиты от вируса и каких именно — тем более, для защиты от новых штаммов. Расчеты некоторых экспертов о протективных титрах антител являются приблизительными и пока не подтверждены исследованиями.

Вакцинированные "КовиВаком", судя по данным группы, чаще всего находят у себя антитела, определяемые после заболевания. Но нет никаких данных об их защитных свойствах.

По данным экспертов, именно высокий титр нейтрализующих антител к S-белку важен для предотвращения симптомного заболевания коронавирусом — по крайней мере, для известных сейчас штаммов. "Это ключевой момент, так как наличие нейтрализующих антител к S-белку и RBD препятствует проникновению в клетку и инфицированию", — говорит врач Кирилл Белан.

Судя по публикуемым в группе "народных отчетов" результатам анализов, у многих после "КовиВака" отсутствуют антитела к S-белку. У некоторых участников группы антитела к S-белку все же есть, но их титры куда ниже, чем в среднем после вакцинации "Спутником".

После вакцинации "КовиВаком" антитела, по задумке разработчиков, должны вырабатываться на все части вируса. После вакцинации "Спутником" антитела вырабатываются только к S-белку вируса.

Эффективность еще одной китайской вакцины Sinopharm, сделанной по тому же принципу, что и "КовиВак", предварительно оценили в 79% против клинически выраженной инфекции и госпитализации. Против южноафриканского штамма эффективность обеих вакцин снижается.

Эффективность другой инактивированной вакцины — китайской Sinovac — оценена ВОЗ в 51% в плане защиты от симптоматического течения инфекции, 100% от тяжелой формы COVID-19 и 100% от госпитализации. Эти выводы сделаны для изначального уханьского штамма вируса.

Глава центра сообщил, что в клинических испытаниях будут участвовать 32 тысячи человек, однако группы плацебо там не будет, и проверять эффективность вакцины будут в сравнении с популяцией.

"Ответить на вопрос о протективности — или, если хотите, эффективности — мы сможем только по окончании третьей фазы. А по большому счету — и вовсе после завершения эпидемии", — честно говорит он.

В группе "народных отчетов" после вакцинации "КовиВаком" многие отмечают среди побочек слабость, сонливость, металлический привкус во рту, тянущие ощущения в икроножных мышцах, боль в месте укола. В то же время многие пишут о полном отсутствии побочных эффектов.

Но "Фонтанка" писала, что у некоторых привившихся "КовиВаком" "сильно болели руки, мышцы, место введения, у кого-то — голова", "жестко выворачивало все суставы", воспалялись лимфоузлы, а также проявлялся симптом, характерный для самого коронавируса — изменения обоняния.

"Преимуществом "КовиВак" является его минимальная реактогенность, то есть, менее выраженные воспалительные побочные эффекты, что может быть актуальным, если человек не до конца восстановился после перенесенного заболевания, либо у него сохраняются маркеры риска тромбозов и аутоиммунных реакций", — говорит Би-би-си Алексей Москалев, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра, эксперт научного совета клиники "Атлас".

Люди, желающие привиться именно "КовиВаком", верят, что от него обычно бывает меньше побочек.

Он сообщил, что центр работает с несколькими производителями тест-систем, чтобы в рамках третьей фазы клинических исследований, которые начались в июне, разработать "максимально точную и объективную методику оценки защиты организма в целом, а не просто уровня какого-либо из антител".

В центре Чумакова в мае этого года заявили, что добровольцы, участвовавшие в 1 и 2 фазе клинических исследований, сохраняют защитный титр антител. Айдар Ишмухаметов в интервью "Интерфаксу" заявил о бессмысленности анализа на антитела. "Давайте все-таки научимся доверять научным данным и прекратим этот массовый нездоровый ажиотаж и чемпионат по антителам. Во-первых, защитный иммунитет — это не только антитела и не всякие антитела", — сказал он.

"Возможно, при вакцинации "КовиВаком" титр к S-белку просто меньше, чем у " Спутника V ", так как вырабатываются и другие антитела. Однако, это требует уточнения", — говорит Белан.

Доводы религиозной общественности подробно разобрало издание Indicator. Автор статьи поясняет, что такая же линия используется для тестирования пищевых добавок и других продуктов. "Например, компания Senomyx запатентовала более 100 продуктов, где эмбриональная клеточная линия применялась на этапе тестирования. И сейчас такие корпорации как Nestle , Heinz , Pepsi кладут эти добавки в супы быстрого приготовления, киндеры и другие шоколадки, кетчупы, сливки, чипсы, бульонные кубики и так далее", — говорится в статье.

"При возможности выбора между подобной вакциной и вакциной, разработанной без использования эмбриональных человеческих клеточных культур, участники круглого стола высказываются в пользу применения последних вакцин, как этически более приемлемых", — заявили в РПЦ.

"КовиВак" популярен и среди православных россиян. В РПЦ говорили, что православным лучше выбрать другую вакцину, а не "Спутник". Дело в том, что для изготовления компонентов "Спутника" использовалась линия, полученная из почек абортированного 50 лет назад человеческого эмбриона. Согласно "Основам социальной концепции", на которые ссылается РПЦ, "любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения".

К временным противопоказаниям "КовиВака", как и с другими вакцинами, относят острые лихорадочные состояния, инфекционные и неинфекционные заболевания в острой фазе, а также хронические инфекционные заболевания в стадии обострения.

У "Спутника" в противопоказания уже не входит беременность, как и возраст после 60 лет — ее можно делать в любом возрасте от 18 лет.

К противопоказаниям "КовиВака" относятся серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе, наличие тяжелых аллергий, например, если у человека раньше был анафилактический шок или отек Квинке. Нельзя делать прививку в период беременности и грудного вскармливания, людям до 18 лет и после 60 лет.

В инструкции к вакцине говорится, что чаще всего среди побочных эффектов была боль (менее 15% от числа вакцинаций) и уплотнение в месте инъекции (до 1%), а также общие реакции: головная боль (до 2% вакцинируемых) и кратковременная гипертермия (до 1%). Чаще выявлялись реакции легкой степени тяжести. Тяжелых местных и системных реакций на вакцинацию не было, говорится в инструкции.

Разработчики "Спутника" заверили, что в самом препарате человеческих клеток не остается.

Почему "КовиВака" так мало производят?



Простота технологии "КовиВака" одновременно является ограничением для производителя вакцины, ведь для работы с живым вирусом необходима соответствующая лицензия.

Пока центр, мощности которого составляют около миллиона доз в месяц, договорился о производстве "КовиВака" лишь с заводом "Нанолек" в Кировской области. Там пообещали начать выпуск вакцины не ранее августа и выпустить 5 млн доз до конца этого года. Русская служба Би-би-си направила в пресс-службу центра Чумакова запрос относительно других партнерств.

Ограничения в производстве создают дефицит вакцины, из-за чего у некоторых может создаться ошибочное впечатление, что эта вакцина более востребована, а значит, лучше "Спутника", который есть в прививочных пунктах в достаточном количестве.

"Определенный ажиотаж вокруг "КовиВак" вызывает поставка вакцины ограниченными партиями, что создает ее относительную востребованность. Насколько я знаю, для увеличения объема поставок "КовиВака" требуется модернизация оборудования. И сейчас этот вопрос решается", — говорит Кирилл Белан.

"Видимо, особенность менталитета такая, что доверяют чему-то более дефицитному. Понятие "дефицит" равноценно чему-то хорошему, — поясняет врач Тимур Пестерев. — Я считаю, это необходимо, чтобы была возможность выбора. Но говорить о том, что "КовиВак" лучше, потому что он более редкий, я бы не стал".

Две другие российские вакцины произведены по иным технологиям. "Спутник" — это векторная вакцина, где в качестве вектора встроен аденовирус человека двух разных типов. В него "вмонтирован" фрагмент гена SARS-CoV-2, который кодирует S-белок. Про "Спутник" вышло много публикаций в международных изданиях — по безопасности и эффективности, по действию против новых штаммов, по побочным эффектам (данные из Аргентины), по безопасности (данные из Сан-Марино, здесь можно прочесть перевод статьи от врача).

"Спутник Лайт", который сейчас используют для ревакцинации и вакцинации мигрантов, идентичен первому компоненту "Спутника".

"ЭпиВакКорона" — пептидная вакцина, в состав которой входят искусственно синтезированные небольшие белки коронавируса. К этой вакцине у ученых много вопросов — у них возникают сомнения в ее эффективности.