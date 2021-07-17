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Новости Эстонии
17.07.2021, 09:38
Счастливчик из Эстонии выиграл в лотерею 675 175 евро!
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Lotopiletid
Margus Pahv
В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок из Эстонии с попаданием 5+1 выиграл 675 175,40 евро. Билет был куплен в интернете.
Помимо жителя Эстонии такие же суммы выиграли еще два игрока - один из Нидерландов, другой из Чехии.
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