Новости Эстонии
17.07.2021, 09:38

Счастливчик из Эстонии выиграл в лотерею 675 175 евро!

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Lotopiletid
Lotopiletid
Margus Pahv
В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок из Эстонии с попаданием 5+1 выиграл 675 175,40 евро. Билет был куплен в интернете.

Помимо жителя Эстонии такие же суммы выиграли еще два игрока - один из Нидерландов, другой из Чехии.

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