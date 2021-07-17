За сутки в Эстонии выявлено 64 случая заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 27 человек. 21 новый случай в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа было выявлено 8, в Тартумаа — 6, в Йыгевамаа — 5, в Рапламаа — 3, в Пылвамаа и Вырумаа — по 2, в Лаяэне-Вирумаа и на Сааремаа — по одному новому случаю заражения.

В остальных уездах новых случаев заражения зарегистрировано не было. В двух случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 48,7 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,4% от общего количества сделанных тестов.