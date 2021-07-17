17.07.2021, 09:08
За прошедшие сутки полиция задержала 17 водителей в нетрезвом состоянии
Foto: Ilmar Saabas
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также двоих в наркотическом опьянении.
Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.