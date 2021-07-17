17.07.2021, 08:32
ФОТО | Ночью в Таллинне двое несовершеннолетних на арендованном самокате столкнулись с трамваем(36)
В ночь на 17 июля, в 00:24 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в Таллинне на перекрестке улиц Манеэжи и Гонсиори.
По данным полиции, арендованным электросамокатом управлял 17-летний молодой человек, на самокате также была 16-летняя девушка, которую после ДТП доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Трамваем управляла 50-летняя женщина. По первоначальным данным, электросамокат пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.