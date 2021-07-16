К началу учебного года потребуется выяснить, кто из педагогов получил прививку, а кто нет

"Мы настоятельно рекомендовали вакцинироваться и продолжаем рекомендовать. Понятно, что те учителя, которые будут попадать под самоизоляцию, не смогут полноценно вести учебный процесс, вести уроки из дома, не смогут делать свою работу полноценно", - подчеркнул директор Ласнамяэской русской и Ласнамяэской гимназий Андрей Канте.

В Латвии учителей просто обязали пройти вакцинацию к первому сентября, в Эстонии, по словам министра образования и науки Лийны Керсна, такой радикальный вариант не рассматривается, а вместо этого учителям дадут возможность получить защитный укол прямо на рабочем месте.

"Вакцинация в школах точно начнется не позднее первого сентября, и я надеюсь, что по крайней мере в части школ уже в середине августа", - добавила Керсна.