За рубежом
16.07.2021, 18:12

Трагедия с вакцинацией: в Вильнюсе уничтожено 5000 доз вакцины

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Vaktsiiniviaalid.
Vaktsiiniviaalid.
Foto: Argo Ingver
Несмотря на неблагоприятные прогнозы и ухудшение эпидемиологической ситуации, жители Литвы неохотно прививаются от коронавируса. В Вильнюсе за несколько последних дней уничтожили 5000 доз вакцины Moderna, то же самое может случиться и с вакцинами других производителей. Однако, по словам главы Вильнюсского центра вакцинации Кипраса Красаускаса, прилагают массу усилий, чтобы сделать вакцинацию как можно более удобной — на следующей неделе по Вильнюсу будут курсировать специальные мобильные автобусы. Об этом пишет RuDelfi.lt.

Красаускас сказал Delfi, что часть вакцины утилизировали из-за истечения срока годности. "В Вильнюсе в последние недели утилизировали вакцину Moderna, истек срок годности 5000 доз. В ближайшие дни посмотрим, сколько людей привьется Moderna, но тоже могут получиться несколько тысяч", — сказал он.

Красаускас не скрывал, что то же самое может случиться с вакциной других производителей. "По моим данным, в августе поднимут вопрос какого-то количества доз Pfizer, но точные данные может предоставить министерство.

Сейчас, насколько я знаю, часть муниципалитетов даже не берет вакцину — говорят, не надо, мы не сможем ее использовать, а потом будете вменять нам в вину, что мы не смогли ее использовать до окончания срока годности", — сказал он. "Если у нас ничего не изменится, едем по проторенному пути, то, возможно, надо планировать и подарить вакцину какой-нибудь стране — не в ЕС и не в Северной Америке, с которыми мы хотим завязать или уже завязали отношения", — заметил Красаускас.

В столице уже действуют мобильные центры вакцинации, начнут курсировать специальные автобусы. В таких центрах можно привиться вакциной Janssen.

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