Трагедия с вакцинацией: в Вильнюсе уничтожено 5000 доз вакцины

Красаускас сказал Delfi, что часть вакцины утилизировали из-за истечения срока годности. "В Вильнюсе в последние недели утилизировали вакцину Moderna, истек срок годности 5000 доз. В ближайшие дни посмотрим, сколько людей привьется Moderna, но тоже могут получиться несколько тысяч", — сказал он.

Сейчас, насколько я знаю, часть муниципалитетов даже не берет вакцину — говорят, не надо, мы не сможем ее использовать, а потом будете вменять нам в вину, что мы не смогли ее использовать до окончания срока годности", — сказал он. "Если у нас ничего не изменится, едем по проторенному пути, то, возможно, надо планировать и подарить вакцину какой-нибудь стране — не в ЕС и не в Северной Америке, с которыми мы хотим завязать или уже завязали отношения", — заметил Красаускас.