16.07.2021, 15:38
ФОТО | Полиция просит помощи в поиске Тамары из Таллинна, она может попасть в беду
PPA
Полиция просит помощи в поиске 86-летней Тамары. Последний раз женщину видели сегодня в Таллинне около 10 часов утра, когда она на остановке "Маяка" садилась в автобус №55. Без посторонней помощи Тамара может попасть в беду.
На Тамаре были легкая блузка и пестрая юбка, бежевые туфли, золотые серьги на ухе и небольшая черная сумка. Правая рука у женщины в гипсе, она ходит с трудом и пользуется тростью.
Полиция общалась с близкими Тамары, чтобы выяснить ее возможное местонахождение, но пока поиски не увенчались успехом.
Полиция просит всех, кто видел Тамару или располагает информацией о ее местонахождении, сообщать об этом по номеру 112.