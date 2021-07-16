Кирилл Красий: «в наших отношениях с «Жальгирисом» ещё не поставлена точка»

Вы провели в Литве 2,5 года. Наверное, можно подвести какие-то итоги? Для начала – итоги работы с клубом «Жальгирис»/«Витис». Какие достижения, возможно, были какие-то структурные изменения в клубе?

Если говорить о работе в клубе, то, наверное, итоги еще подводить рано, потому что… скажем так, в наших отношениях с «Жальгирисом»/«Витисом» еще не поставлена точка. На сегодняшний день мы, обсуждая наше дальнейшее сотрудничество, пришли к общему мнению с президентом клуба о том, что я могу себя позиционировать как свободный агент. По какой причине? В Литве будет проходить чемпионат мира. В связи с этим чемпионат Литвы раньше ноября не начнется, сейчас никаких мероприятий, никакого тренировочного процесса не происходит. Т.е. процессы, которые бы связывали меня с клубом, отсутствуют.

Мы с президентом обсудили нынешнюю ситуацию и договорились о том, что если в этот период мне поступит какое-то предложение, то я спокойно могу его рассматривать, и в случае, если я приму положительное решение, то просто проинформирую руководство «Жальгириса».

Тогда чуть подкорректирую первый вопрос. Какие можно подвести итоги за тот период, который вы проработали в «Жальгирисе»/«Витисе»?

Считаю, что те задачи, которые перед нами ставило руководство клуба, мы выполнили, а в чем-то, возможно, и перевыполнили. Мы дважды стали чемпионами Литвы, дважды выиграли национальный Кубок, в Лиге чемпионов как для нашей команды мы выступили более чем успешно, выйдя в 1/8 финала, в которой уступили вице-чемпиону России «Газпром-Югра» – сопернику из несколько иной весовой категории. Безусловно, бывают чудеса, но в профессиональном спорте они случаются очень редко. Нам не хватило лишь одного шага, чтобы попасть в Финал восьми, а до этого мы переиграли чемпионов Германии и Швеции, и вошли в десятку лучших команд нынешней Лиги чемпионов, поднявшись на три строчки по сравнению с прошлым сезоном. Для меня как для тренера участие в Лиге чемпионов было бесценным опытом.