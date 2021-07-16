Кирилл Красий: «в наших отношениях с «Жальгирисом» ещё не поставлена точка»
Вы провели в Литве 2,5 года. Наверное, можно подвести какие-то итоги? Для начала – итоги работы с клубом «Жальгирис»/«Витис». Какие достижения, возможно, были какие-то структурные изменения в клубе?
Если говорить о работе в клубе, то, наверное, итоги еще подводить рано, потому что… скажем так, в наших отношениях с «Жальгирисом»/«Витисом» еще не поставлена точка. На сегодняшний день мы, обсуждая наше дальнейшее сотрудничество, пришли к общему мнению с президентом клуба о том, что я могу себя позиционировать как свободный агент. По какой причине? В Литве будет проходить чемпионат мира. В связи с этим чемпионат Литвы раньше ноября не начнется, сейчас никаких мероприятий, никакого тренировочного процесса не происходит. Т.е. процессы, которые бы связывали меня с клубом, отсутствуют.
Мы с президентом обсудили нынешнюю ситуацию и договорились о том, что если в этот период мне поступит какое-то предложение, то я спокойно могу его рассматривать, и в случае, если я приму положительное решение, то просто проинформирую руководство «Жальгириса».
Тогда чуть подкорректирую первый вопрос. Какие можно подвести итоги за тот период, который вы проработали в «Жальгирисе»/«Витисе»?
Считаю, что те задачи, которые перед нами ставило руководство клуба, мы выполнили, а в чем-то, возможно, и перевыполнили. Мы дважды стали чемпионами Литвы, дважды выиграли национальный Кубок, в Лиге чемпионов как для нашей команды мы выступили более чем успешно, выйдя в 1/8 финала, в которой уступили вице-чемпиону России «Газпром-Югра» – сопернику из несколько иной весовой категории. Безусловно, бывают чудеса, но в профессиональном спорте они случаются очень редко. Нам не хватило лишь одного шага, чтобы попасть в Финал восьми, а до этого мы переиграли чемпионов Германии и Швеции, и вошли в десятку лучших команд нынешней Лиги чемпионов, поднявшись на три строчки по сравнению с прошлым сезоном. Для меня как для тренера участие в Лиге чемпионов было бесценным опытом.
Вопрос к Вам как ко второму тренеру сборной Литвы. Команда не попала на Евро-2022. Были ли какие-то шансы в матчах с Черногорией? Что не удалось?
В первую очередь не удалось в этот момент быть настоящей полноценной командой. В связи с пандемией наша команда закончила все активные действия в апреле и собралась только в октябре – примерно за месяц до отборочных матчей с Черногорией. У нас не было ни одной товарищеской игры, подготовка была, мягко говоря, скомкана, и игроки находились не в оптимальных кондициях. В чемпионате Литвы на тот момент, если я не ошибаюсь, было сыграно лишь два тура. Черногорцы на тот момент сыграли уже шесть туров своего чемпионата, были уже в нормальных кондициях, и точно превосходили нас с точки зрения игровой формы. Безусловно, это не скрашивает нашу неудачную игру, но объективно на тот момент Черногория была сильнее, чем мы. Она выглядела командой, командой более организованной, которая знала, что нужно делать для того, чтобы добиться результата.
Литовская пресса писала о том, что Вы покинули тренерский штаб сборной по личным причинам. Можно подробнее?
Наверное, я бы не хотел разворачивать эту тему и обсуждать ее. Скажем так, эта страница уже закрыта, и, наверное, нет смысла об этом говорить. Такие моменты в жизни являются опытом и не только спортивным, но и человеческим.
Уже состоялась жеребьевка чемпионата мира. Наверняка у вас сложилось какое-то мнение о соперниках сборной Литвы. Поделитесь своим мнением…
Группа А очень сложная. Есть явный фаворит – Казахстан, на мой взгляд, фаворит не только группы, но и всего чемпионата. Венесуэла прошла Южноамериканский отбор и это уже говорит о ее силе, плюс команда серьезно готовится к ЧМ. Недавно они провели товарищеские матчи со сборной Узбекистана – заметно, что команда подбирает себе в спарринги команды, похожие по манере игры и менталитету с соперниками по группе. Коста-Рика – сильнейшая команда Северной Америки, постоянный участник ЧМ. На прошлом ЧМ сыграла вничью 2:2 со сборной Аргентины, будущим чемпионом мира.
Но главным аспектом данной группы будет именно борьба за второе место между тремя сборными. Почему за второе? Ведь ещё четыре лучших третьих команд тоже проходят в 1/8? В трёх из шести групп, на мой взгляд, есть явные аутсайдеры, в играх с которыми команды могут поправить разницу забитых и пропущенных мячей, а вот в группе А это будет сделать трудно. Поэтому для прохода в этой группе с третьего места потребуется 4 очка. Но это мое личное мнение.
А можете дать комментарий по всем группам ЧМ, а также назвать фаворитов?
Расписывать все группы не буду, скажу только, что жду сюрпризов от Марокко и Узбекистана. Очень надеюсь, что выйдут из группы D Чехия и из группы F Сербия, и, конечно, Литва. Моя четверка полуфиналистов – Казахстан, Россия, Испания и Бразилия. Финал – Бразилия – Россия. Плюс есть еще Аргентина, Иран и Португалия.
Как Вы относитесь к «бразилизации» футзала?
Наличие в команде сильных игроков не важно бразильцев или испанцев, ведёт к повышению уровня как команды так и чемпионата, главным двигающим моментом внутри команды есть конкуренция, благодаря которой игроки растут как спортсмены. Все топ команды приглашают в свои ряды легионеров и если легионер на голову выше местных игроков, то тогда конечно это идёт на пользу. Ну, а если говорить о натурализации, то я лично против этого, хотите выигрывать – работайте, растите свои таланты, вкладывайте деньги в развитие футзала. Есть хороший пример – сборная Финляндии, люди работают планомерно, не гонясь за сиюминутным результатом, и на сегодня имеют команду, которая очень быстро приближается к первой десятке рейтинга УЕФА.
По материалам futsalua.org