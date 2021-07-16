Из-за строительных работ на бульваре Кольде автобус маршрута № 66 будет направлен в объезд

С ул. Пельгуранна автобус будет следовать на ул. Сыле через ул. Пухангу.

В период реорганизации движения автобус будет останавливаться на остановке ”Супельранна” (на ул. Пухангу вместо ул. Пельгуранна). Автобус будет делать дополнительные остановки ”Вихури” и ”Пухангу” на ул. Пухангу, а также ”Эхте” и ”Нису” на ул. Сыле.