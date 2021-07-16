16.07.2021, 16:11
Из-за строительных работ на бульваре Кольде автобус маршрута № 66 будет направлен в объезд
Foto: Andres Putting
В связи с проведением строительных работ на бульваре Колье в период с 19 июля по 12 сентября изменится маршрут автобусной линии № 66 по направлению Пельгуранна - Прийсле. Автобус будет двигаться, минуя бульвар Кольде, не будет остановки «Хельме».
С ул. Пельгуранна автобус будет следовать на ул. Сыле через ул. Пухангу.
В период реорганизации движения автобус будет останавливаться на остановке ”Супельранна” (на ул. Пухангу вместо ул. Пельгуранна). Автобус будет делать дополнительные остановки ”Вихури” и ”Пухангу” на ул. Пухангу, а также ”Эхте” и ”Нису” на ул. Сыле.
Маршрут автобуса по направлению Прийсле — Пельгуранна не изменится.