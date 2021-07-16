ФОТО | Полиция ищет пропавшего на Сааремаа мужчину

15 июля в Центр тревоги обратился обеспокоенный член семьи Алара, который сообщил, что мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и с ним невозможно связаться.

Приметы: рост 186 см, среднее телосложение, короткие русые волосы. На нем были надеты коричневая зимняя куртка с черным капюшоном, белая рубашка, голубые джинсы и кроссовки Adidas.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться по номеру 112.