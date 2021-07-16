С понедельника не прошедшие вакцинацию будут сдавать экзамены по вождению в масках

От обязанности носить маску во время экзамена по вождению освободят лиц, которые завершили курс вакцинации от Covid-19 или же переболели коронавирусом не позднее, чем за полгода до сдачи экзамена, сообщила в пятницу пресс-служба Транспортного департамента.

Если клиент, не имеющий сертификата о вакцинации или подтверждения перенесенной болезни, откажется надевать маску или использовать дезинфицирующие средства при сдаче экзамена по вождению без уважительной причины (например, по состоянию здоровья или по другим объективным причинам), то чиновник Транспортного департамента имеет право не допустить его к сдаче экзамена.

Время, забронированное на экзамен, аннулируется, а государственная пошлина не возвращается.

Во время сдачи теоретического экзамена и при посещении бюро Транспортного департамента ношение маски и использование средств дезинфекции является желательным, но не обязательным.