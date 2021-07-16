На Сааремаа пьяный мужчина заснул, катаясь на водном мотоцикле. Он не проснулся, даже когда аквабайк буксировали к берегу

Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции установили, что дело обстоит именно так: аквабайк тихо кружил по акватории на холостом ходу, а на нем — спящий молодой человек без спасательного жилета.

Водный мотоцикл вместе с пассажиром отбуксировали к берегу на полицейском катере, при этом мужчина всю дорогу спал.

На берегу было установлено, что у 31-летнего мужчины признаки алкогольного опьянения. Скорая осмотрела мужчину, здоровье его в порядке.

Местный полицейский говорит, что не припомнит такого жаркого лета, когда людей настолько привлекает вода. Он призывает воздержаться от употребления алкоголя, перед тем, как идти купаться или садиться за штурвал плавсредства.

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