Журналист Артемий Троицкий рассуждает о ковид-диссидентстве Петра Мамонова

Честно говоря, когда я узнал, что Петя слег в больницу, я совершенно не удивился, потому что да, все это ковид-диссиденство, при чем идущее от всего: от общего недоверия к начальству, и такого русского анархизма, русского мазохизма, и естественно на это накладываются все эти религиозные ереси. Я не удивился, что он не стал вакцинироваться, но я удивился, честно говоря, тому, что он умер. Потому что Петя был невероятно крепким парнем.