Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области

"Самолет Ан-28, выполнявший пассажирский рейс, пропал с радаров в Томской области. По предварительным данным, на его борту находилось 13 человек", — сказал собеседник агентства. По его данным, у самолета сработал аварийный радиомаяк.

По данный telegram-канала Baza, сигнал аварийного маяка указывает, что Ан-28 мог совершить аварийную посадку или разбиться в Бакчарском районе.

На поиски пропавшего самолета вылетел Ми-8. По предварительной информации, на борту пропавшего самолета авиакомпании ”СиЛА” было 17 человек, среди которых три члена экипажа и четыре ребенка.