Новости России
16.07.2021, 13:37

Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области

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Срочная новость
Срочная новость
Foto: DELFI
Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области, сообщил ТАСС источник в российских авиационных службах.

"Самолет Ан-28, выполнявший пассажирский рейс, пропал с радаров в Томской области. По предварительным данным, на его борту находилось 13 человек", — сказал собеседник агентства. По его данным, у самолета сработал аварийный радиомаяк.

По данный telegram-канала Baza, сигнал аварийного маяка указывает, что Ан-28 мог совершить аварийную посадку или разбиться в Бакчарском районе.

На поиски пропавшего самолета вылетел Ми-8. По предварительной информации, на борту пропавшего самолета авиакомпании ”СиЛА” было 17 человек, среди которых три члена экипажа и четыре ребенка.

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