В детском лагере в Пярнумаа очаг коронавируса: заразились 29 детей

К сожалению, организаторы лагеря не сообщили Департаменту здоровья о том, что дети заболели, это и способствовало распространению инфекции. В лагере была организована и вторая смена, несмотря на то, что у нескольких детей, участвовавших в предыдущей смене, были признаки заболевания.