В детском лагере в Пярнумаа очаг коронавируса: заразились 29 детей(16)
По первоначальным данным, речь идет о более заразном дельта-штамме.
По словам руководителя Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, заразившиеся коронавирусом дети проживают в разных уездах.
Первые случаи заражения были зарегистрированы Пыхьяским региональным отделением Департамента здравоохранения 8 июля, в Лыунаским — 9 июля и Ляэнеским — 10 июля.
К сожалению, организаторы лагеря не сообщили Департаменту здоровья о том, что дети заболели, это и способствовало распространению инфекции. В лагере была организована и вторая смена, несмотря на то, что у нескольких детей, участвовавших в предыдущей смене, были признаки заболевания.
”В ходе расследования, проведенного инспекторами Департамента здравоохранения, выяснилось, что первые дети заболели 30 июня и 1 июля. Однако организаторы лагеря не установили, что у детей COVID-19, поэтому они не были изолированы”, — пояснила Юхкам.