Эстония присоединилась к инициативе НАТО по совместному хранению боеприпасов

”Союзники нашли возможность совместно использовать склады боеприпасов, чтобы успешнее защищать друг друга и вместе действовать при проведении операций. Для Эстонии важно, что этот шаг поддерживает операции и переброску НАТО в наш регион”, — сказал министр обороны Калле Лаанет. ”Совместное складирование боеприпасов улучшает сотрудничество между государствами-союзниками как сейчас, так и в ситуациях, когда нам придется использовать порох, так сказать, в реальных целях”, — добавил Лаанет.

Целью инициативы является создание общих рамок, на основании которых союзникам будет проще, чем раньше, хранить боеприпасы на территориях друг друга. Это дает Эстонии возможность участвовать в создании соответствующих правовых рамок, применение которых также будет способствовать экономии денежных средств требующихся для хранения боеприпасов. Заглядывая в будущее, этот шаг также поддерживает идею сооружения совместных складов в восточном крыле НАТО.

”Инициатива является свидетельством того, что мы вместе с союзниками готовы защищаться коллективно”, — подтвердил Лаанет.

К инициативе совместного хранения боеприпасов помимо Эстонии, присоединились также Норвегия, Голландия, Бельгия, Испания, Италия, Греция и Словакия.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.