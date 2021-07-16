Финансовые мошенники попытались обмануть менеджера банка

Опыт Ильи Советова начался с того, что ему позвонили с местного номера, и женский голос сообщил, что звонит из отдела предотвращения мошенничества другого банка. ”Она спросила меня, пытался ли я только что перевести 300 евро. Она знала моё имя. Был слышен фоновый шум кол-центра”, — рассказывает Советов. ”Она сказала, что полученное ими исходящее платёжное поручение было больше моего баланса, поэтому они были обеспокоены и заблокировали его”.

После этого звонившая несколько раз интересовалась, не потерял ли клиент недавно свою ID-карту или паспорт, и не передавал ли он свои документы кому-либо, кто мог ими воспользоваться не по назначению. ”Она спросила, какой метод аутентификации я использую. И когда я попросил её представиться или сказать мне, какое у меня имя пользователя в банке или личный код, она сказала, что у неё, как у младшего специалиста нет доступа к этим данным”, — вспоминает Советов.

После этого звонившая проверила, какой банк является основным банком клиента, поскольку, якобы необходимо поделиться ”попыткой мошенничества” с этим банком. Узнав, что это Luminor, она попыталась понять, сколько денег на счёте.

”Не получив от меня этой информации, она попросила меня оставаться на связи, поскольку она свяжет меня с отделом кибербезопасности и борьбы с мошенничеством Luminor. Примерно через 30 секунд к линии подошёл мужчина, который представился руководителем отдела по предотвращению мошенничества банка Luminor и попросил меня представиться. Был слышен такой же фоновый шум кол-центра”, — говорит Советов.

Однако после нескольких проверочных вопросов Советов о том, на каком этаже в банке работает этот самозваный эксперт по борьбе с мошенничеством и кому он подчиняется, мошенники прервали звонок.

Количество телефонных звонков от финансовых мошенников растёт