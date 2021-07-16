Финансовые мошенники попытались обмануть менеджера банка(22)
Опыт Ильи Советова начался с того, что ему позвонили с местного номера, и женский голос сообщил, что звонит из отдела предотвращения мошенничества другого банка. ”Она спросила меня, пытался ли я только что перевести 300 евро. Она знала моё имя. Был слышен фоновый шум кол-центра”, — рассказывает Советов. ”Она сказала, что полученное ими исходящее платёжное поручение было больше моего баланса, поэтому они были обеспокоены и заблокировали его”.
После этого звонившая несколько раз интересовалась, не потерял ли клиент недавно свою ID-карту или паспорт, и не передавал ли он свои документы кому-либо, кто мог ими воспользоваться не по назначению. ”Она спросила, какой метод аутентификации я использую. И когда я попросил её представиться или сказать мне, какое у меня имя пользователя в банке или личный код, она сказала, что у неё, как у младшего специалиста нет доступа к этим данным”, — вспоминает Советов.
После этого звонившая проверила, какой банк является основным банком клиента, поскольку, якобы необходимо поделиться ”попыткой мошенничества” с этим банком. Узнав, что это Luminor, она попыталась понять, сколько денег на счёте.
”Не получив от меня этой информации, она попросила меня оставаться на связи, поскольку она свяжет меня с отделом кибербезопасности и борьбы с мошенничеством Luminor. Примерно через 30 секунд к линии подошёл мужчина, который представился руководителем отдела по предотвращению мошенничества банка Luminor и попросил меня представиться. Был слышен такой же фоновый шум кол-центра”, — говорит Советов.
Однако после нескольких проверочных вопросов Советов о том, на каком этаже в банке работает этот самозваный эксперт по борьбе с мошенничеством и кому он подчиняется, мошенники прервали звонок.
Количество телефонных звонков от финансовых мошенников растёт
Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Luminor Ханнес Оя объясняет, что мошенники часто выдают себя за банковских служащих и предлагают клиентам сценарий, нацеленный на выведывание данных для входа в интернет-банк.
”Важно помнить, что сотрудники банка никогда не будут просить Вас предоставить данные о расчётном счёте, паролях или номерах банковских карточек. Поэтому, если к Вам обращаются с такой просьбой, не следует отвечать ни на какие вопросы, и как можно скорее прекратить разговор”, — подчёркивает Оя.
Мошенники часто используют уловку, позволяющую создать впечатление, что они обеспокоены проблемами безопасности, и заставить человека поверить в свою легитимность, получая и используя информацию из внешних баз данных. Они могут быть очень убедительными, иметь готовые ответы на большинство вопросов.
”Мошенники пытаются давить на эмоции, вызвать панику, что делает жертву более уязвимой и менее внимательной. Поэтому, если Вы получили странный звонок или электронное письмо, не спешите отвечать на вопросы, а сначала рационально оцените ситуацию”, — заключает Оя.
Эксперты банка Luminor по предотвращению мошенничества советуют:
- Если Вам поступил звонок, и собеседник (якобы работник банка) пытается получить данные для входа в Ваш интернет-банк, немедленно прекратите разговор, и ни в коем случае не раскрывайте личную информацию, номер банковской карточки или PIN-коды Smart-ID.
- Если у Вас есть подозрения, что Ваш логин для входа в интернет-банк или другая конфиденциальная информация, связанная с банковским счётом, могли быть украдены, пожалуйста, как можно скорее сообщите об этом в банк Luminor по номеру службы поддержки клиентов +372 628 3300.
- Если же Вы всё-таки потеряли средства в результате возможного мошенничества, мы рекомендуем немедленно связаться с правоохранительными органами.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.