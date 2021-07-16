Велодорожка Нарва — Нарва-Йыэсуу вызвала споры у велосипедистов

В начале июля по велодорожке проехались представители нарвского Департамента развития и экономики, который отвечает за осуществление проекта велодорожек, а в минувший вторник — чиновники Департамента городского хозяйства и вице-мэр по городскому хозайству Нарвы Сергей Горлач. ”Специалисты по освещению, асфальтовому покрытию, благоустройству, дорожному движению сделали ряд замечаний, с которыми генподрядчик полностью согласился и обещал в ближайшее время все эти недоделки устранить”, — рассказал нашему изданию Сергей Горлач.

В одном месте необходимо понизить бордюр, еще в одном — дорожка пошла немного не по проекту, нужно укрепить один столб освещения и еще на одном участке — склон. Недостатки не слишком серьезные, считает вице-мэр.

Отметим, что, хотя дорожка еще официально не открылась, нарвские велосипедисты, давно с нетерпением ожидавшие появления этой трассы, также уже прокатились по ней и обсудили качество новой велодорожки в социальной сети Фейсбук. Мнения разделились: владельцы обычных велосипедов всем довольны и пишут, что получили огромное удовольствие от езды, владельцы скоростных машин — разочарованы тем, что на трассе имеются островки для отдыха со скамейками, вымощенные тротуарной плиткой. По их словам, резкая смена покрытия для велосипедистов и роллеров может быть чревата травмами.

По словам Сергея Горлача, хотя идея проектировщика как раз и заключалась в том, чтобы островки отдыха заставляли велосипедистов снижать скорость и дорожка была безопасной для всех участников движения, в том числе для пешеходов, он лично также считает, что островки отдыха не должны были разрезать трассу. ”Их следовало бы вынести метра на два в сторону, по этому поводу у нас в свое время были ожесточенные споры”, — рассказал он.

В итоге владельцы скоростных велосипедов остались разочарованы. ”Так бы и говорили — не вело-пешеходная, а пешеходная дорожка. Очень красивая. Надеюсь, нам не запретят и впредь двигаться по шоссе”, — написал в Фейсбуке о новой дорожке Антон Осиповский.