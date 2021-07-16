Польша потратит $6 млрд на американские танки "Абрамс". Зачем?

С точки зрения военно-технического сотрудничества основной вопрос — в том, что за бортом польской танковой программы могут остаться и закупки существующей техники у ФРГ, и участие Польши в разработке новых европейских танков, которые возглавляют Германия и Франция.

По его словам, разговоры о покупке "Абрамсов" ходили уже какое-то время, однако конкретное решение и его размах все же оказались неожиданностью. "В Варшаве проходили переговоры польского минобороны с итальянской компанией Leonardo, которая строит танк нового поколения. Были переговоры с германо-французской группой, которая создает новый европейский танк. И вдруг, словно кролика из шляпы, правящая коалиция достает контракт с американцами. О нем, конечно, говорили, но рассматривали как вероятный в последнюю очередь".

Войцех Вучак, издатель ежемесячного польского оборонного издания "Рапорт", подчеркивает, что пока что о контракте известно очень немного, в американском конгрессе он не рассматривался и с уверенностью говорить, что он будет исполнен, еще нельзя. Рано говорить и о судьбе старых танков советской модели, модернизировать которые польские военные заводы научились очень хорошо.

Размещены американские танки будут на востоке страны. Этим в очередной раз польские власти подчеркнули, что именно они считают главной угрозой национальной безопасности. "Эти танки будут на первой линии защиты, если, конечно, в такой защите возникнет необходимость", — сказал Блащак.

"Мы заказываем самые современные танки. Танки в самой лучшей комплектации, проверенные в бою, сооруженные для того, чтобы противостоять самым современным российским танкам T-14 "Армата", — цитируют главу минобороны польские СМИ.

О покупке 250 танков Abrams M1A2 в последней модификации SEPv3 во среду объявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По словам министра контракт в 23,3 миллиарда злотых (6 млрд долларов) включает поставку самих машин, сопутствующие решения по логистике и обучению польских военных и обновление инфраструктуры под новые танки.

Модификация Abrams, которую планирует закупить Польша, сейчас является, видимо, самой передовой машиной во всем танковом ассортименте, говорит Андрей Тарасенко, украинский исследователь истории танкостроения. Однако с логистической точки зрения такая закупка не бесспорна. "Мне кажется, что он сейчас — номер один в мире, но выбор для Польши не самый лучший. Три типа танков уже есть, совместимость с "Леопардами" у американского — только по типу выстрела, 120-миллиметрового. Проблемы, которые возникнут с обучением, с логистикой, с обслуживанием — с ними будут разбираться еще и следующие власти, на протяжении десятилетий. Решение это абсолютно нерациональное".

По мнению Тарасенко, более логичным было бы расширение закупок немецких "Леопардов" и, может быть, даже совместная программа их модернизации, что, опять же, приблизило Польшу к европейским программам танкостроения.

Призрак "Арматы" и трансатлантическая дружба



Объяснение, что оснащенные активными системами защиты "Абрамсы" понадобятся Польше для гипотетического сдерживания новейших российских танков, украинский специалист не находит убедительными. "Связывать это с Россией странно, потому что соперниками "Абрамсов" будут все те же танки, которые сейчас находятся на вооружении самой Польши — те же самые Т-72М и, может быть, Т-90 в незначительных количествах".

"Что касается "Арматы" — в ближайшие годы машины такого типа на вооружении в количествах, не связанных с парадами, не будет. Даже если предположить, что "Армата" успешно пройдет госиспытания, которые пока идут, опыт показывает, что еще лет 7-10 будут вычищаться ее проблемы, — говорит Тарасенко. Такой долгий ввод танков в войска не является чем-то специфически российским, говорит он, то же происходило и с новыми моделями во Франции или США.

"Армата" — это скорее какое-то пугало, которое позволяет европейцам и американцам интенсифицировать свои танковые программы и просить на них больше денег", — резюмирует Тарасенко.