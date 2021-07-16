ДО и ПОСЛЕ | Как за время локдауна похудеть на 25 кг? Личный опыт журналиста RusDelfi

Нет смысла скрывать — я имел лишний вес, много лишнего веса, почти всю свою сознательную жизнь. Сначала будучи ребенком, потом подростком. Постоянно на день рождения загадывал одно и то же желание — похудеть. В гимназии взял себя в руки и похудел до нормальных размеров, но потом в университете постепенно снова набрал.

Последние пять лет при росте 182 см мой вес был постоянно больше сотни и максимально доходил до 110 кг. К сожалению, это были не мышцы, а просто жир, накопленный благодаря далеко не особо полезному образу жизни.

Спустя многие годы я наконец принял себя, таким как есть. И вот тогда-то в мозгу что-то щелкнуло и пришло желание и стремление что-то поменять. В апреле мне исполнялось 30 лет — и поэтому хотелось приурочить изменения как раз к этой круглой дате и заодно выглядеть круто на фотографиях.

Есть забавная история. У меня в шкафу много лет лежала одна рубашка из Kaubamaja. Ее подарила мне жена, когда мы были студентами и еще только начали встречаться. Это был очень дорогой подарок для студенческого кошелька, и я его очень ценил. К сожалению, рубашка изначально была мне немного маловата, а вскоре и вовсе стала не по размеру. Жена много раз предлагала от нее избавиться, но я не хотел с ней расставаться. В итоге я не только влез в эту рубашку, но она мне уже стала большой.

Мне удалось похудеть с 101,6 кг до 76,5. На данный момент я смог скинуть 25 кг, с размера XXL до M, и продолжаю уже более медленно, но верно идти к цели — достичь 70 кг. Моя бабушка ужасается, мол, хватит уже себя мучать, но я каждый раз заверяю ее — я не голодаю и не издеваюсь над собой. Я похудел совершенно здоровым способом, но что для этого пришлось приложить много усилий — это факт.

NB! В этой статье я описываю свой личный опыт. Организмы людей сильно отличаются, и что подходит и поможет одному человеку, может не подойти другому. Относитесь к описанному в статье, как к вдохновению, а не руководству. Ищите то, что подходит именно вам и главное — любите себя.