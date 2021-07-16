ДО и ПОСЛЕ | Как за время локдауна похудеть на 25 кг? Личный опыт журналиста RusDelfi
Нет смысла скрывать — я имел лишний вес, много лишнего веса, почти всю свою сознательную жизнь. Сначала будучи ребенком, потом подростком. Постоянно на день рождения загадывал одно и то же желание — похудеть. В гимназии взял себя в руки и похудел до нормальных размеров, но потом в университете постепенно снова набрал.
Последние пять лет при росте 182 см мой вес был постоянно больше сотни и максимально доходил до 110 кг. К сожалению, это были не мышцы, а просто жир, накопленный благодаря далеко не особо полезному образу жизни.
Спустя многие годы я наконец принял себя, таким как есть. И вот тогда-то в мозгу что-то щелкнуло и пришло желание и стремление что-то поменять. В апреле мне исполнялось 30 лет — и поэтому хотелось приурочить изменения как раз к этой круглой дате и заодно выглядеть круто на фотографиях.
Есть забавная история. У меня в шкафу много лет лежала одна рубашка из Kaubamaja. Ее подарила мне жена, когда мы были студентами и еще только начали встречаться. Это был очень дорогой подарок для студенческого кошелька, и я его очень ценил. К сожалению, рубашка изначально была мне немного маловата, а вскоре и вовсе стала не по размеру. Жена много раз предлагала от нее избавиться, но я не хотел с ней расставаться. В итоге я не только влез в эту рубашку, но она мне уже стала большой.
Мне удалось похудеть с 101,6 кг до 76,5. На данный момент я смог скинуть 25 кг, с размера XXL до M, и продолжаю уже более медленно, но верно идти к цели — достичь 70 кг. Моя бабушка ужасается, мол, хватит уже себя мучать, но я каждый раз заверяю ее — я не голодаю и не издеваюсь над собой. Я похудел совершенно здоровым способом, но что для этого пришлось приложить много усилий — это факт.
NB! В этой статье я описываю свой личный опыт. Организмы людей сильно отличаются, и что подходит и поможет одному человеку, может не подойти другому. Относитесь к описанному в статье, как к вдохновению, а не руководству. Ищите то, что подходит именно вам и главное — любите себя.
Не стесняйтесь обратиться к эксперту и получайте удовольствие от еды
Я и сам не верил, что можно так сильно похудеть здоровым способом. Сначала я собирался голодать, но моя жена напомнила о предыдущем подобном опыте, когда я так скинул вес, а потом набрал его вдвойне. Вместо этого она предложила обратиться к специалисту, знакомой ей нутрициологу Катрин Савченко (нет, она не платила мне за рекламу). Особых надежд я не питал, но в итоге это оказалось невероятно полезным решением.
Конечно, некоторые простые истины, которым нутрициолог посоветовала мне следовать, и так всем известны: не объедаться на ночь, есть как можно больше овощей, отказаться от белой муки и добавочного сахара. Но были для меня и сюрпризы. Например, меня ужасно огорчило, что съесть вроде бы диетические на первый взгляд суши — почти тоже самое для организма, что съесть бургер, а вот от любимого паштета (в умеренном количестве) отказываться не нужно.
Для себя я уяснил, что при переходе на правильное питание важно есть так, чтобы процесс приносил тебе удовольствие, а не чтобы тебя воротило от содержимого тарелки. То же самое говорила и нутрициолог, мол не нужно себя мучить — ну не любишь ты гречку и суп, так не ешь их, выбирай среди полезного то, что тебе нравится. Когда еда приносит удовольствие, то легче держать себя в руках и не сорваться.
Еще помогло то, что сейчас очень легко найти заменители для многих вещей, от которых так сложно отказаться при похудении. Даже в обычном магазине можно найти и варенье, и сиропы, и печенье без добавленного сахара, протеиновые батончики, пудинги, сырки, напитки без сахара, не говоря уже об ассортименте специализированных онлайн-магазинов. Конечно, важно следить за составом на первый взгляд полезных "заменителей неполезного". Как сказала нутрициолог, состав большинства протеиновых батончиков оставляет желать лучшего, но если уж очень хочется шоколадку, то это лучше, чем слопать сникерс.
Другой полезный совет — выделить в день определенное количество приемов пищи с порциями адекватного размера и не "кусовничать" в перерыве между ними. Я остановился на четырех: завтрак, полдник, обед и ужин. Сначала было очень сложно, так как постоянно хотелось в перерывах чем-то перекусить. При этом голод был скорее психологический, ведь наш мозг ассоциирует еду с отдыхом, весельем, чем-то приятным. Однако уже через пару недель графика приемов пищи желание вечно что-то съесть постепенно начало сходить на нет.
Конечно же, я не отказался от "вредной" еды полностью, и считаю, что ставить себе жесткое ограничение никогда ее не есть нельзя, иначе произойдет срыв. Такой подход не для всех, но я верю в необходимость так называемых "читмилов", чтобы раз в неделю порадовать себя любимой булочкой с кардамоном или парой кусочков пиццы. Тут главное следить, чтобы это повторялось не часто и употреблялось в правильное время — нет, съесть целую пиццу в 10 часов вечера, это уже не "читмил".
Одного лишь правильного питания недостаточно — придется попотеть
Нутрициолог также честно сказала — одной лишь коррекцией питания проблему лишнего веса не решишь, необходим и активный образ жизни, физическая нагрузка не менее 2-3 раз в неделю. Это для меня было еще большим вызовом, чем отказ от шоколада и пиццы, по одной простой причине — я просто ненавижу заниматься спортом.
Спорт всегда был для меня настоящей каторгой. Но я твердо решил, что хочу похудеть, поэтому делать было нечего, и взяв всю волю в кулак я начал делать первые шаги. Сначала выбрал бассейн, так как плавать всегда любил, а чуть позже записался в спортзал, где начал делать кардио на эллиптическом тренажере и беговой дорожке по 3-4 раза в неделю.
Но не тут-то было. Спустя полторы недели после того, как я начал активно ходить в спортзал, правительство объявило новый пакет ограничений — спортзалы закрылись. Я был просто в отчаянии: старт похудению был положен, вес уже стал ниже сотни, привычка ходить в спортзал начала вырабатываться — и что теперь, все вернется обратно?!
Взяв себя в руки, я дал себе обещание: пока спортивные залы будут закрыты, я буду делать кардио-тренировки дома каждый день. Благо, на YouTube оказалась масса очень полезных видеороликов с тренировками, которые реально выматывали. Бесплатное мобильное приложение Nike Training тоже помогло.
И я сдержал данное себе обещание — тренировался минимум полчаса, а в основном час и дольше каждый день локдауна. Была пара дней, когда я не успевал сделать тренировку, но зато на следующий день делал две, с утра и вечером. Домашние тренировки и скорректированное питание оказали нужный эффект — к концу апреля, своему 30-летию я выполнил поставленную цель и похудел до 85 кг, а сейчас уже и еще больше.
Признаюсь честно — спорт я так и не полюбил, и процесс сам до сих пор не приносит сильного удовольствия, но зато чувство довольства собой и проделанной работой после каждой тренировки — вот это настоящий кайф и заряд энергии. Все же правду говорят, что во время занятий спортом вырабатываются эндорфины. Теперь я чередую бассейн и спортзал с тренировками дома и бегом на улице, когда погода позволяет — разнообразие действий помогает избежать чувства рутины.
О чем важно помнить?
При похудении необходимо заботиться не только о своем физическом здоровье, но и о психологическом, иначе это скользкий путь, который может привести к расстройствам пищевого поведения. Поэтому нужно следить за собой и своим отношениям к своим действиям, чтобы вовремя себя остановить. Опять же, в случае необходимости не стесняйтесь обратиться к специалисту, к психологу, чтобы проработать свои проблемы.
Нельзя корить себя за каждые лишние съеденные калории. Не наказывайте себя за неудачи, а поощряйте себя за достижения. Не зацикливайтесь на цифре на весах и помните, что для веса нормально понижаться и повышаться на пару килограммов. Думайте не о том, что вам не нравиться сейчас, а о том, чего вы хотите достичь. Не ломайте себя и не доводите тело и психику до изнеможения.
Не стесняйтесь обращаться за поддержкой и к своим близким — это тоже очень важно! Я многим обязан поддержке своей жены, друзей и родителей. При этом помните, что вы должны, в первую очередь, меняться для себя, а не для кого-либо другого. Ну и любите себя, чего уж там. Главное — быть в гармонии с собой.