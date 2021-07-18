Страхование детей может сэкономить семье тысячи евро

В ситуациях, когда ребенку требуется медицинская помощь или родитель должен оставаться с ним или с ней дома и не может ходить на работу, страхование от несчастных случаев становится большим подспорьем. ”На основании договора страхования можно получить единовременную компенсацию — например, компенсация, выплачиваемая в результате переломов, в среднем составляет около пары тысяч евро. Мы определенно рекомендуем выбрать для детей страховку медицинских расходов, которая помогает покрыть расходы на восстановительное лечение, оплату аренды вспомогательных средств и тому подобное”, — посоветовала Карула. Она также отметила, что содержание такого вида страхования может варьироваться от компании к компании, но, например, страхование от несчастных случаев ERGO действует во всем мире и покрывает вызванные травмами повреждения зубов.

По словам Карула, наиболее распространенным видом страхования детей является страхование от несчастных случаев. ”С детьми неизбежно происходят различные неприятности, играют ли они или занимаются спортом. К счастью, серьезные травмы случаются редко, но легкие часто возникают, например, при езде на велосипеде, игре в мяч, прыжках на батуте, лазаньи по деревьям и т.п. Например, недавно у нас был случай, когда ребенок случайно упал конструктор LEGO и получил порез”.

Управляющая портфелем страхования от несчастных случаев ERGO Элис Карула сказала, что в последние годы наблюдается явный рост интереса к страхованию детей. ”В практике ERGO мы видим, что родители все больше осознают необходимость страхования детей — например, в страховании от несчастных случаев количество застрахованных увеличилось за последние 5 лет на 16%. Однако мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда имел место страховой случай, где жертвой или причиной является ребенок, но у семьи нет необходимой страховой защиты. Такие расходы можно легко предотвратить с помощью страховки”, — отметила Карула.

Страхование путешествий



”Еще один распространенный вид страхования, который покупают для детей — страхование путешествий, но и здесь есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать. При страховании багажа нужно учесть, например, что в багаж входит и детская коляска, и при выборе страховой суммы следуют посчитать ее цену. Путешествуя с ребенком, неплохо оформить страхование ответственности, которое пригодится, если ребенок случайно что-то сломает, например, в отеле, магазине или музее — в таком случае страховка поможет компенсировать причиненный третьим лицам ущерб”, — пояснила Элис Карула.



Расширенное страхование ответственности в рамках жилищного страхования



При оформлении страхования жилья также следует учитывать страхование ответственности — расширенное страхование ответственности полезно, если в результате действий ребенка окажется повреждено имущество третьих лиц. ”Основываясь на опыте ERGO, я могу сказать, что страхование ответственности стало для многих семей большим подспорьем и способом поддержать хорошие отношения с соседями. Один из наиболее частых случаев, которые мы наблюдаем на практике — это когда дети во время игры случайно царапают соседские машины. Однако бывают и другие непредвиденные ситуации: один ребенок случайно уронил мобильный телефон тети в унитаз, в результате чего он перестал работать, другой, находясь в гостях, разбил ногами стеклянную дверцу камина. Суммы ущерба здесь также могут достигать тысяч евро, что без страховки способно пробить значительную дыру в семейном бюджете”, — сказал Карула.



Страхование жизни и страхование от онкологических заболеваний



Два вида страхования, о которых по понятным причинам не хотят думать в отношении детей, но которые направлены на поддержку семей в трудные времена — это страхование жизни и страхование от онкологических заболеваний, которое недавно было добавлено в ассортимент ERGO и является единственным таким страхованием, предлагаемым сегодня в Эстонии. ”Если родитель заключил для себя договор страхования жизни, к нему можно докупить защиту от критических заболеваний для ребенка. Такая защита доступна с двухлетнего возраста. В случае страхования от онкологических заболеваний, когда родитель заключает договор, страховая защита также автоматически распространяется на его детей. Понятно, что никто не хочет думать о плохом и, к сожалению, заключение договора не избавляет от болезней. Но при получении печального диагноза, по крайней мере, можно быть уверенным в том, что лечение и дальнейшая жизнь родителей или ребенка застрахованы, и семья может полностью сосредоточиться на лечении дорогого человека”, — добавила Карула.

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