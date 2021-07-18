Страхование детей может сэкономить семье тысячи евро(3)
Управляющая портфелем страхования от несчастных случаев ERGO Элис Карула сказала, что в последние годы наблюдается явный рост интереса к страхованию детей. ”В практике ERGO мы видим, что родители все больше осознают необходимость страхования детей — например, в страховании от несчастных случаев количество застрахованных увеличилось за последние 5 лет на 16%. Однако мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда имел место страховой случай, где жертвой или причиной является ребенок, но у семьи нет необходимой страховой защиты. Такие расходы можно легко предотвратить с помощью страховки”, — отметила Карула.
Специалист ERGO рассказала о видах страхования, которые могут быть полезны при возникновении связанных с детьми случаев.
Страхование от несчастных случаев
По словам Карула, наиболее распространенным видом страхования детей является страхование от несчастных случаев. ”С детьми неизбежно происходят различные неприятности, играют ли они или занимаются спортом. К счастью, серьезные травмы случаются редко, но легкие часто возникают, например, при езде на велосипеде, игре в мяч, прыжках на батуте, лазаньи по деревьям и т.п. Например, недавно у нас был случай, когда ребенок случайно упал конструктор LEGO и получил порез”.
В ситуациях, когда ребенку требуется медицинская помощь или родитель должен оставаться с ним или с ней дома и не может ходить на работу, страхование от несчастных случаев становится большим подспорьем. ”На основании договора страхования можно получить единовременную компенсацию — например, компенсация, выплачиваемая в результате переломов, в среднем составляет около пары тысяч евро. Мы определенно рекомендуем выбрать для детей страховку медицинских расходов, которая помогает покрыть расходы на восстановительное лечение, оплату аренды вспомогательных средств и тому подобное”, — посоветовала Карула. Она также отметила, что содержание такого вида страхования может варьироваться от компании к компании, но, например, страхование от несчастных случаев ERGO действует во всем мире и покрывает вызванные травмами повреждения зубов.
Страхование путешествий
”Еще один распространенный вид страхования, который покупают для детей — страхование путешествий, но и здесь есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать. При страховании багажа нужно учесть, например, что в багаж входит и детская коляска, и при выборе страховой суммы следуют посчитать ее цену. Путешествуя с ребенком, неплохо оформить страхование ответственности, которое пригодится, если ребенок случайно что-то сломает, например, в отеле, магазине или музее — в таком случае страховка поможет компенсировать причиненный третьим лицам ущерб”, — пояснила Элис Карула.
Расширенное страхование ответственности в рамках жилищного страхования
При оформлении страхования жилья также следует учитывать страхование ответственности — расширенное страхование ответственности полезно, если в результате действий ребенка окажется повреждено имущество третьих лиц. ”Основываясь на опыте ERGO, я могу сказать, что страхование ответственности стало для многих семей большим подспорьем и способом поддержать хорошие отношения с соседями. Один из наиболее частых случаев, которые мы наблюдаем на практике — это когда дети во время игры случайно царапают соседские машины. Однако бывают и другие непредвиденные ситуации: один ребенок случайно уронил мобильный телефон тети в унитаз, в результате чего он перестал работать, другой, находясь в гостях, разбил ногами стеклянную дверцу камина. Суммы ущерба здесь также могут достигать тысяч евро, что без страховки способно пробить значительную дыру в семейном бюджете”, — сказал Карула.
Страхование жизни и страхование от онкологических заболеваний
Два вида страхования, о которых по понятным причинам не хотят думать в отношении детей, но которые направлены на поддержку семей в трудные времена — это страхование жизни и страхование от онкологических заболеваний, которое недавно было добавлено в ассортимент ERGO и является единственным таким страхованием, предлагаемым сегодня в Эстонии. ”Если родитель заключил для себя договор страхования жизни, к нему можно докупить защиту от критических заболеваний для ребенка. Такая защита доступна с двухлетнего возраста. В случае страхования от онкологических заболеваний, когда родитель заключает договор, страховая защита также автоматически распространяется на его детей. Понятно, что никто не хочет думать о плохом и, к сожалению, заключение договора не избавляет от болезней. Но при получении печального диагноза, по крайней мере, можно быть уверенным в том, что лечение и дальнейшая жизнь родителей или ребенка застрахованы, и семья может полностью сосредоточиться на лечении дорогого человека”, — добавила Карула.
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