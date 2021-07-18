Как правильно защитить мобильный телефон от жары?

Например, на пляже под прямыми солнечными лучами или на приборной панели автомобиля температура устройства может подняться очень быстро, а это влияет на аккумулятор и надежность телефона. Использование смартфона также нагревает его изнутри, и, если телефон становится слишком горячим, у него может быстрее разрядиться аккумулятор, возникнуть проблемы с использованием экрана, а при экстремальных температурах процессор телефона может просто расплавиться.

Держите телефон в тени



Оптимальная рабочая температура телефона — от 0 до 35 градусов по Цельсию, причем при нынешней погоде 35 градусов вполне могут быть в тени. На солнце же температура может подниматься до 40–50 градусов и даже выше — например, на приборной панели автомобиля.

”Первая рекомендация — не подвергать телефон воздействию прямых солнечных лучей. Лучше всего носить его в сумке или в другом месте, где воздух движется, но нет прямого нагрева, — пояснил Козлов. — Узкие карманы брюк не лучший вариант, поскольку тепло там не может быстро рассеиваться”.

Закройте приложения, которые не используете



Все запущенные приложения используют процессор телефона, память и литий-ионный аккумулятор, которые во время работы нагреваются и повышают температуру устройства. В жару разумнее оставлять открытыми только те приложения, которыми человек действительно пользуется.

”Новые телефоны, такие как Samsung S21 и складные модели, анализируют используемые приложения и иногда предлагают закрыть те, которые человек не использовал в течение долгого времени, но которые по-прежнему потребляют энергию в фоновом режиме. Впрочем, все же разумнее делать это самостоятельно”, — отметил Козлов.

Если, например, в течение нескольких часов на пляже телефонная связь вообще не нужна, стоит включить режим полета, который также держит закрытыми многие ”согревающие” приложения и подключения.

Уменьшите яркость экрана