Заявление депутатской группы по парламентским связям с Украиной: нельзя забывать Крым

"Мы искренне надеемся, что инициатива станет возможностью для международных организаций, демократической общественности и стран, придерживающихся схожих позиций, выразить свою поддержку платформе, особенно принимая во внимание тот факт, что первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 в Киеве (Украина).

Мы верим в то, что международная общественность должна уделять пристальное внимание ситуации в Крыму. Обеспечение сбалансированной региональной безопасности и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах должны оставаться важнейшим вопросом.

Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Украиной по-прежнему осуждает незаконную аннексию Крыма, нарушения прав человека, в особенности притеснение национальных меньшинств и расовую дискриминацию крымских татар, а также игнорирование международного права со стороны Российской Федерации.

Мы в очередной раз подтверждаем свою неизменную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и ее твердому желанию достичь мирного решения конфликта.

Для более эффективной организации вовлечения депутатская группа по парламентским связям с Украиной приняла решение стать контактным центром парламентского измерения Крымской платформы.

Также мы от всего сердца поздравляем народ Украины с тридцатилетием принятия Декларации независимости".

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