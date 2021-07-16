В воскресенье таллиннцев приглашают на вакцинацию всей семьей

В тот же день вакцинированные таллиннцы, которые предъявят свой браслет на входе в Таллиннский зоопарк, получат 70%-ю скидку на билет. Самых быстрых AS Balbiino угостит мороженым.

”Мы приглашаем целые семьи — берите с собой бабушек, дедушек, молодежь, и просто приходите, — пояснил член рабочей группы по вакцинации против COVID-19, глава Западно-Таллиннской центральной больницы д-р Аркадий Попов, — Пройти вакцинацию самим и привить близких сейчас — самый верный поступок, ведь только так осенью смогут работать школы, бабушки — встречаться с внуками, а мы все — избежать ограничений, ставящих под угрозу множество рабочих мест. Вакцины, которые мы применяем в Эстонии, эффективно защищают и от новых штаммов вируса”.

День семейной вакцинации пройдет с 9:00 до 17:00 в следующих районах города:

Ласнамяэ: на парковке торгового центра Prisma, Мустакиви теэ 17 (вакцинацию проводит медцентр Qvalitas);

Пыхья-Таллинн: в пункте вакцинации при спортцентре ”Сыле”, Сыле 40а (вакцинацию проводит Fertilitas);

Мустамяэ: в пункте вакцинации при культурном центре ”Кая”, Вильде теэ 118 (вакцинацию проводит Западно-Таллиннская центральная больница).

В основном применяется двухэтапная вакцина Pfizer (подходит всем с 12-летнего возраста) — для достижения максимальной защиты через 6 недель нужно будет сделать вторую прививку. В Ласнамяэ можно вакцинироваться также одноэтапным препаратом Janssen (подходит для применения с 18 лет). В каждом пункте вакцинации планируется привить примерно по 500 человек.

Чтобы не стоять в очереди, в Таллинне по-прежнему можно сделать прививку в любой день, получив номерок по телефону 1247 или через электронную регистратуру www.digilugu.ee. Например, вы можете получить номерок в пункт спортцентра ”Сыле” хоть на тот же день. Быстро и удобно забронировать время можно также для вакцинации в культурном центре ”Кая” в Мустамяэ, в поликлинике Medicum в Ласнамяэ на Пунане 61 или в медцентре Qvalitas в Юлемисте.