Последствия жары в Эстонии. Как справиться с жарой на рабочем месте?(4)
Законодательством не установлено, какая конкретно температура должна быть в рабочем помещении, пишет портал Tööelu. Температура и влажность воздуха на рабочем месте, а также скорость движения воздуха должны соответствовать выполнению задачи, обеспечивая подачу свежего воздуха на рабочие места. При определении благоприятности микроклимата необходимо учитывать количество работников в помещении, их умственную и физическую нагрузку, размеры рабочего помещения, специфику используемых средств труда и характер технологического процесса (ч. 4 ст. 6 Закона о гигиене и безопасности труда).
Для различных видов работы рекомендуются следующие температурные показатели:
- для работы, выполняемой сидя и не требующей физических нагрузок, 20–25 °C;
- для работы, выполняемой в положении сидя или стоя, во время которой подразумевается ходьба и некоторые физические нагрузки, 19–24 °C;
- для требующей физических усилий работы, при выполнении которой необходимо ходить и перемещать мелкие предметы (до 1 кг) в положении стоя или сидя, 17–23 °C;
- для работы, выполняемой в положении стоя, во время которой подразумевается ходьба, перемещение небольших тяжестей (до 10 кг) и умеренные физические нагрузки, 16–22 °C;
- для работы, связанной с постоянным движением, перемещением и переноской тяжелых предметов (более 10 кг) и подразумевающей большие физические нагрузки, 15–20 °C.
Если работодатель не может сразу же обеспечить надлежащую температуру на рабочем месте, то для того, чтобы избежать опасностей, которые связаны с работой в жаркой рабочей среде, он должен использовать другие средства. Например, предоставить работникам достаточное количество времени на перерывы в помещениях с соответствующей температурой, возможность принять душ в течение рабочего дня, доступ к минеральной воде и т. д.
Ниже приведены некоторые советы, которые помогут сохранить хорошее самочувствие на работе во время жары:
- С жарой помогут справиться исправно работающие система вентиляции и кондиционер.
- Если этих средств нет или их не хватает, то работодатель должен найти такое решение, которое сведет к минимуму вероятное вредное воздействие на здоровье работника. Например, если в помещении высокая температура, то будет целесообразно выделить время на дополнительные перерывы в работе. Когда температура понизится, можно вернуться к обычному режиму работы.
- На рабочем месте должно быть доступно достаточное количество питьевой воды, а для перерывов на отдых работникам должно быть предоставлено прохладное помещение (но не слишком холодное). Во время жары особенно важно следить за тем, чтобы у работников был доступ к высококачественной питьевой воде. Выбор стоит сделать в пользу воды с высоким содержанием минералов, т. к. во время потоотделения из организма выводятся минералы и соли.
- Стоит подумать о временном изменении рабочего расписания, т. е. начинать рабочий день раньше.
- Если вам или кому-либо их ваших коллег из-за жары на рабочем месте стало плохо, то следует немедленно сообщить работодателю о том, что из-за жары продолжать работу невозможно. Работник должен как можно быстрее пойти в прохладное и тенистое место, где у него будет возможность отдохнуть и выпить воды. В более серьезных случаях следует обратиться к врачу.
- Средства индивидуальной защиты должны использоваться несмотря на жаркую погоду. Ношение в рабочей среде медицинских масок для снижения распространения коронавируса зависит от распоряжения работодателя. Если в ходе проведения анализа рисков работодатель установит, что в связи со снижением уровня заболеваемости ношение маски больше не требуется, работники могут больше не использовать маски. Если же результаты анализа рисков показывают, что ношение масок необходимо, то это требование является обязательным для работников. Ввиду того, что средства индивидуальной защиты, предназначенные для защиты дыхательных путей, могут дополнительно усложнять работу сотрудников, этот фактор необходимо учитывать при организации перерывов на отдых.
В случае возникновения проблем в первую очередь обратитесь к своему непосредственному начальнику, а уже после этого — к уполномоченному по рабочей среде или специалисту. В решении подобных вопросов важно общаться друг с другом и действовать сообща.
Если ваше рабочее место не соответствует описанным выше условиям, а устное обращение к работодателю не приносит результата, мы рекомендуем вам обратиться к нему в письменной форме и описать проблемы, которые имеются на вашем рабочем месте.
Также мы напоминаем, что в п. 4 ч. 5 ст. 14 Закона о гигиене и безопасности труда говорится о том, что у работника есть право отказаться от выполнения работы, которая представляет опасность для его собственного здоровья или здоровья других лиц. В случае отказа от выполнения работы об этом следует незамедлительно сообщить работодателю, представителю работодателя или уполномоченному по рабочей среде. Однако прежде чем отказываться от выполнения работы, мы рекомендуем письменно проинформировать работодателя о проблеме и потребовать ее решения. Также следует при первой же возможности предоставить информацию об отказе от выполнения работы. Это необходимо для того, чтобы позже можно было доказать, что вы отказались от выполнения работы не просто так, а потому что ваше здоровье подвергалось опасности. Если температура в рабочей среде настолько высока, что это уже сказывается на самочувствии работника, то у него должна быть возможность прервать работу и отправиться на перерыв в прохладное помещение. При необходимости следует обратиться за медицинской помощью.