Последствия жары в Эстонии. Как справиться с жарой на рабочем месте?

Также мы напоминаем, что в п. 4 ч. 5 ст. 14 Закона о гигиене и безопасности труда говорится о том, что у работника есть право отказаться от выполнения работы, которая представляет опасность для его собственного здоровья или здоровья других лиц. В случае отказа от выполнения работы об этом следует незамедлительно сообщить работодателю, представителю работодателя или уполномоченному по рабочей среде. Однако прежде чем отказываться от выполнения работы, мы рекомендуем письменно проинформировать работодателя о проблеме и потребовать ее решения. Также следует при первой же возможности предоставить информацию об отказе от выполнения работы. Это необходимо для того, чтобы позже можно было доказать, что вы отказались от выполнения работы не просто так, а потому что ваше здоровье подвергалось опасности. Если температура в рабочей среде настолько высока, что это уже сказывается на самочувствии работника, то у него должна быть возможность прервать работу и отправиться на перерыв в прохладное помещение. При необходимости следует обратиться за медицинской помощью.