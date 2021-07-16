Испортившиеся на складе Департамента здоровья вакцины и лекарства могут стать серьезной проблемой осенью

Ведущий специалист отдела лекарств и медицинских средств Больничной кассы Эвили Бауэр говорит, что найти решения не так уж и легко, так как поставка вакцины предполагает минимальный срок предзаказа в 6-9 месяцев, поэтому все поставки чрезвычайные и требуют особых решений.

По словам Бауэр, часть вакцин уже поступила на центральный склад Департамента здоровья: вакцина против ротавируса и вакцина MMR против кори-паротита-краснухи. С вакциной BCG против туберкулеза возникли проблемы с импортом, поэтому она еще не завезена.

Другие вакцины в рамках чрезвычайных договоров о поставках должны быть завезены к концу июля (дифтерия-столбняк) или в августе (бешенство, дифтерия-столбняк-коклюш-полиомиелит, различные моновакцины), объяснила специалист.

Для остальных вакцин и лекарств нужно сделать новую закупку. Предполагается, что Больничная касса должна их получить в течение 1-2 месяцев. К счастью, имеющиеся сейчас решения по больше части покрывают чрезвычайную необходимость в поставках.

Бауэр отмечает, что списанные со склада Департамента здоровья вакцины на самом деле не полностью закончились — небольшое количество вакцин есть в больницах и запасах уездов.

Проблемы могут возникнуть осенью, когда придется покрывать недостающие вакцины на длительный период времени и закупать их в более крупных объемах. В первую очередь это касается вакцины от ротавируса и комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша.

Больничная касса заверяет, что соответствующее чрезвычайное производство уже обрабатывается. Если закупка будет успешной, то вакцины на осенне-зимний период будут доступны в необходимом объеме. Исход закупки будет известен не позднее начала августа.