Новым вице-канцлером Министерства социальных дел станет Хейди Аласепп

Доктор Хейди Аласепп с 2008 года возглавляет реабилитационную клинику Ида-Таллиннской центральной больницы, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства социальных дел.

Ранее Аласепп работала в Департаменте здоровья заместителем медицинского руководителя, в Министерстве социальных дел — заведующей отделом здравоохранения, в Северо-Эстонской региональной больнице — консультантом по кризисным ситуациям и в Департаменте здравоохранения — руководителем отделения неотложной медицины.

"Доктор Аласепп обладает необходимым управленческим опытом и глубокими знаниями, чтобы внести значительный вклад в развитие системы здравоохранения Эстонии", — сказал министр социальных дел Танель Кийк, который и утвердил Аласепп в должности.

Нынешний вице-канцлер по вопросам здравоохранения Марис Йессе покинет свой пост в начале августа, в новом конкурсе она не участвовала.