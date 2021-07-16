За сутки в Эстонии выявлено 62 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 27 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 20 в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 13, в Рапламаа — пять, в Ида-Вирумаа и Ярвамаа — по три, В Тартумаа и Вырумаа — по два, в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа и в Валгамаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В четырех случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 46,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,3%.

За сутки ввели 7 510 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 593 102 людям, курс вакцинации завершен у 511 831 человека. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 53,8%.

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