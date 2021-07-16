Новости Эстонии
16.07.2021, 09:30

В Пыхья-Таллинне откроется холодильник для бесплатного обмена продуктами

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Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.
Foto: Anni Õnneleid
Социал-демократы откроют в Пыхья-Таллинне при кафе Tops холодильник, предназначенный для бесплатного обмена едой. Все желающие смогут оставить в холодильнике свои продукты, которые не успевают съесть сами, или взять себе еду, принесенную другими.

По словам кандидата на пост ночного мэра Таллинна Наталие Метс, исследования показывают, что каждый житель Эстонии выбрасывает в среднем 26 килограммов еды в год. При этом немало тех, кто голодает.

”Общинные холодильники действуют во многих странах, и особенно популярным этот проект стал во время коронакризиса, когда у многих возникли финансовые проблемы. Я очень рада, что холодильник находится именно рядом с кафе Tops, поскольку, помимо того, что у людей теперь есть возможность поделиться с другими, например, молоком или яйцами, которые они не успели съесть перед отъездом на дачу, это место станет своеобразным местом встреч и заведения новых знакомств”, — отметила автор идеи Наталие Метс.

”Социал-демократы, когда окажутся в мэрии, собираются очень серьезно заняться повышением доступности и качества социальных пособий и услуг. В Таллинне ни один ребенок больше не должен испытывать голод. Но помимо государства и города местные общины тоже могут сделать многое. Обещаем, что, придя к власти в городе, мы установим такие холодильники и во многих других местах”, — сказал кандидат на пост мэра Раймонд Кальюлайд.

Больше информации об акции ЗДЕСЬ.

Открытие общинного холодильника состоится в пятницу, 16 июля, в 11:00 по адресу Соо, 15. Холодильник будет работать до 15 августа.

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