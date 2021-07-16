Глава ДНР Денис Пушилин решил вступить в ”Единую Россию”

"Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то, что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны", — приводит слова Пушилина "Медуза".

В рамках форума ”Россия-Донбасс: единство приоритетов”, проходящего в Донецке, ранее открылась площадка для записи в ряды ”Единой России”, отмечает издание.

В ”Единую Россию”, сказано на сайте партии, могут вступить только граждане РФ старше 18 лет (иностранцы этого сделать не могут). Денис Пушилин — уроженец Донецкой области Украины. В 2019 году Пушилин говорил, что планирует получить гражданство России.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для украинцев, живших в Крыму и Донбассе до весны 2014 года. По состоянию на апрель 2021 года в Донбассе проживали 538 тысяч человек с российскими паспортами.